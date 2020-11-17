В райцентре Воронежской области поймали дебошира, покалечившего мужчину в кафе

За зверское избиение пьяного человека 32-летний россошанец может сесть на восемь лет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В конце марта 2019 года россошанским полицейским позвонили врачи местной больницы. И рассказали, что к ним привезли 30-летнего местного жителя. Россошанца жестоко избили, его здоровью был причинен тяжкий вред. Однако описать своего мучителя мужчина не смог, так как был пьян.

Полицейские поговорили практически со всеми знакомыми избитого россошанца. И в конце концов выяснили, что его побил 32-летний мужчина. Он тоже из Россоши. Повод для драки был пустяковый – повздорили из-за того, что один не пропустил другого в двери кафе на улице Белинского.

Виновник тяжелых травм россошанца пустился в бега. Полицейские разослали ориентировку на него по всей стране. И на днях получили сведения, что интересующий их человек купил билет на поезд в Россошь. На вокзале его уже поджидали стражи порядка. И проводили в отдел полиции.

Мужчина признал свою вину. Он арестован. Ему предстоит отвечать перед судом по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы).