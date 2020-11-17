В Воронеже прокуратура разоблачила четыре нелегальные фирмы микрокредитов

Сотрудники прокуратуры провели проверку в кредитно-банковской сфере. И обнаружили четыре нелегальные фирмы, занимавшиеся предоставлением микрокредитов.

В Советском районе ООО «Аврора 36» под видом заключения с гражданами договоров комиссии на ювелирные изделия и мобильные телефоны на самом деле предоставляла людям потребительские займы. За что и была оштрафована. Фирме пришлось отвечать по статье 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов». Конкретную сумму, которую с нее взыскали, в надзорном ведомстве не называют. Однако известно, что по этой статье ответственность не так уже мала – от 200 до 500 тысяч рублей.

Также рублем (и не одним) наказали руководителей ООО МКК «ВОФМК», зарегистрированной в Коминтерновском районе. За то, что эта организация, исключенная из соответствующего реестра, оставила в своем названии два слова - «микрокредитная компания» - ее начальники поплатились по ч.1 ст.15.26.1 КоАП РФ «Нарушение законодательства РФ о микрофинансовой деятельности». Опять же сумму штрафа не разглашают. Но по закону она составляет от 20 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники прокуратуры Центрального района суд предъявили в суд административные иски о признании информации о предоставлении кредитов ООО «Микрокредитная компания «Альтависта» и ООО «НДН» в Интернете запрещенной и ее блокировке. Дело в том, что эти две организации уже исключены из соответствующего государственного реестра. Иски удовлетворили.