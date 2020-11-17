В Воронеже под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства трагедии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о трагедии, случившейся утром в понедельник, 16 ноября, в 12-этажном доме на переулке Молдавском Ленинского района. Около 9.30 под окнами прохожие обнаружили тело 44-летнего мужчины. Травмы были характерны для падения с высоты. По предварительным данным, погиб жилец этой многоэтажки.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Работники СК опрашивают родственников погибшего и ищут возможных свидетелей трагедии.

Напомним, 2 ноября на улице Семилукской Советского района девушка выпала из окна шестого этажа. На скорой ее увозили еще живой. А вот днем 31 октября 20-летняя девушка выпала с балкона 15 этажа дома № 79 на улице Лизюкова и разбилась насмерть.