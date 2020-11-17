В Воронеже жуткий холод сменится легким морозцем

Новый снегопад синоптики обещают днем 21 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежские метеорологи поделились прогнозом почти до конца недели. Оказалось, что нас ждут температурные качели.

- Сейчас над нашей областью господствует холодный антициклон, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Но он находится на границе с циклоном, потому на днях у нас и был снегопад. До конца рабочей недели морозы еще усилятся. Ночью будет от -10 до -12 градусов. Однако антициклон уже на выходных вытеснят циклоны, идущие с запада. А они принесут с собой легкий мороз и снова снегопад. Не исключено, что уже на следующей неделе дневная температура может подняться выше нуля.

В ночь на среду, 18 ноября, вместо восточного ветра подует юго-восточный, похолодает до -10 градусов, будет пасмурно. Днем потеплеет до -5, из-за туч будет выглядывать солнце.

Ночью в четверг, 19 ноября, с южным ветром, как ни странно, придет еще больший холод – до -12 градусов. По-прежнему будет пасмурно. Днем столбик термометра поднимется до -4 градусов. Солнце, как и сутки назад, периодически будет пробиваться сквозь облака.

Ночь на пятницу, 20 ноября, синоптики обещают чуть более теплой – около -10 градусов. Луны по-прежнему не будет видно из-за туч. Днем также будет пасмурная погода, подует юго-восточный ветер. При этом потеплеет до -2.

В ночь на субботу, 21 ноября, метеорологи прогнозируют легкий снег. Будет уже заметно теплее – около -3 градусов. А вот днем обещают уже настоящий снегопад, при этом столбик термометра еще чуть-чуть поднимется – до -2.