В Воронежской области полиция и Следственный комитет попросили помочь в поисках 17-летнего студента

Михаил Михайлов не приходит домой уже почти две недели. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники отдела МВД России по Павловскому району сообщили о том, что продолжаются розыски 17-летнего студента техникума Михаила Михайлова. Юноша ушел из дома на улице Кольцовской Павловска 4 ноября и до сих пор не вернулся. Ранее об исчезновении молодого человека рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж». Известно, что ранее он так надолго не пропадал.

В региональном СУ СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Надо сказать, что это совсем не означает, что есть какие-то сведения о гибели юноши. Уголовное дело - просто повод активизировать поиски. В том случае, если человек находится, его просто прекращают.

Приметы Михаила Михайлова: на вид 15-17 лет, рост около 170 сантиметров, худощавый, волосы русые, коротко подстриженные, глаза темные.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, спортивные брюки того же цвета, обут в черные кроссовки с белыми вставками. 4 ноября брал с собой черную сумку с ремнем через плечо.

Полицейские и сотрудники Следственного комитета просят всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Михаил Михайлов, позвонить по телефонам 8(473)251-12-16, 8-999-435-32-33, 8(47362)2-58-99; 8-980-543-95-80 или 02. Конфиденциальность гарантируют. Также можно набрать номера 8-800-700-52-54 (поисковики) и112 (служба спасения).