Умер генеральный директор «Воронежтрубопроводстрой» Василий Шипилов

Василий Шипилов. Фото: с сайта voronezh.er.ru

На 67 году жизни умер генеральный директор АО «Воронежтрубопроводстрой», бывший депутат областной Думы Василий Шипилов. О смерти Василия Николаевича сообщил конкурсный управляющий предприятия Владимир Звонарев. Из-за этого было перенесено собрание кредиторов «Воронежтрубопроводстроя». Их требования к предприятию, занимающемуся строительством магистральных газо- и нефтепроводов, а также сетей газоснабжения, превышают сумму в 900 миллионов рублей.

Василий Шипилов родился в 1954 году в Воронежской области. Окончил Воронежский лесотехнический институт, получил диплом инженера-механика. Трудовую деятельность начал в 1971 году на Воронежском заводе полупроводниковых приборов. Там работал сначала учеником токаря, потом токарем. В 1972 — 1975 годах служил на Тихоокеанском флоте СССР в звании главного корабельного старшины. Затем работал в Семилукском райкоме КПСС. Потом с 1985 по 1987 годы трудился в сфере коммунального хозяйства Советского района Воронежа

На «Воронежтрубопроводстрой» пришел в 1987 году в должности старшего мастера. Возглавил предприятие Василий Шипилов в 1998 году. Василий Николаевич был депутатом Воронежской областной Думы пятого и шестого созывов с 2010-го по 2020-й. На последние выборы свою кандидатуру не выставил.

Редакция «Комсомольской правды-Воронеж» выражает свои соболезнования родным и близким Василия Шипилова.