В Воронеже на надзор за ремонтом моста на площади Ленина выделят 550 тысяч рублей

Мост на улице Ленина удалось разобрать с опережением графика. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

На сайте мэрии Воронежа опубликовали распоряжение главы города о выделении 550,2 тысячи рублей на надзор за ремонтом моста на улице Ленина. Большую часть этих денег – 533,6 тысячи – выделит областной бюджет, остальные 16,6 – муниципальный. Наблюдать за ремонтом надо будет до 28 мая 2021 года. Скорее всего, в ближайшее время на этот тип работ объявят торги.

Напомним, проектом определен достаточно большой срок ремонт моста – полтора года. Однако городские власти обещают, что его удастся прилично сократить. Дело в том, что с железнодорожниками удалось договориться о предоставлении «окна» в несколько дней, в течение которого мост полностью разобрали. Проект такой услуги от РЖД не предусматривал.

В то же время определились с подрядчиком, который будет охранять площадь Ленина во время новогодних праздников. На торгах победила компания «Волк-безопасность». Охранная фирма свои услуги оценила в 2,32 миллиона рублей. При том, что максимальная цена контракта была 2,34 млн. Экономия получилась мизерной.

Фирме предстоит за свой счет установить передвижной мобильный пункт охраны и обеспечить дежурство сотрудников с 5 декабря до 23 января. В эти дни на площади должно быть не меньше двух, но и не больше 49 охранников. Они должны будут досматривать людей при проходе через «рамки».

Напомним, торги на украшение площади Ленина приостановили из-за жалобы питерской фирмы. Пока определен только исполнитель работ по установке главной городской елки. Этим делом займется компания «Горспецремонт», за что ей заплатят 1,88 миллионов рублей.

Однако остается непонятно, пропустят ли воронежцев на главную площадь города на Новый год. Из-за ситуации с коронавирусом власти всерьез задумываются об отмене праздничных мероприятий.