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В Воронеже на дорогу высыпали кучу песка

На аварийную ситуацию пожаловались жители переулка Здоровья
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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страница сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"

страница сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"

На днях в Воронеже прямо на проезжей части переулка Здоровья недалеко от дома №70 появилась громадная куча песка, которая практически перекрыла одну из полос дороги. Местные жители сфотографировали нарушение и разместили кадр в группе «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте». Горожане высказали предположение, что это пескосоляная смесь, которую в эти дни развозят по улицам частного сектора для борьбы с гололедицей. Задачу эту выполняют по заявкам жителей сотрудники районных комбинатов благоустройства.

Однако в управе Центрального района, к которому относится этот участок переулка Здоровья, пояснили, что этот песок – частный и высыпал его на дорогу житель дома.

- Во вторник собственник перенес кучу на территорию своего участка и освободил дорогу, - рассказали «Комсомолке» в управе.