«Нервы» отметили в Воронеже 10-летний юбилей

«Нервы» в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

14 ноября в воронежском клубе прошел один из немногих концертов, который не отменили из-за коронавируса. Так крупно повезло фанатам рок-группы «Нервы», которые смогли отвлечься от новостей о пандемии хотя бы на полтора часа. Однако совсем без ограничений тоже не обошлось: на входе всем измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком и проверяли наличие масок.

«Нервы» в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

«Нервы» в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Исполнители задержались на 20 минут, но фанаты не особо расстроились, и начали хором петь хиты группы - «Батареи», «Глупая» и другие. В начале концерта солист Женя Мильковский, поблагодарил собравшихся за то, что пришли в «эти сложные времена». Солист группы сыграл несколько песен на синтезаторе под лучами прожекторов.

«Нервы» в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

«Нервы» в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

После окончания выступления Мильковский исполнил «на бис» самые популярные композиции «Нервов». Фанаты по-настоящему оторвались на концерте и поблагодарили группу аплодисментами.