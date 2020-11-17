В Воронеже задержали находившуюся в федеральном розыске воровку

Ранее горожанку уже судили за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Воронежа, которую подозревают в краже 24 тысяч рублей. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России, инцидент произошел еще в апреле. Тогда в дежурную часть городского отдела полиции № 3 обратилась 27-летняя девушка. Она рассказала, что с ее банковской карты списали именно эту сумму.

Правоохранители выяснили, что к воровству может быть причастна знакомая потерпевшей, которая в день преступления гостила у нее. Также выяснилось, что подозреваемая уже была судима за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков. При этом она находится в федеральном розыске УФСИН по Воронежской области.

Поймать воровку удалось прктически через полгода - в ноябре ее задержали в Левобережном районе Воронежа. Все это время она скрывалась. Девушка созналась в преступлении и рассказала, как списала деньги с карты. В тот вечер приятельницы выпивали. Когда внимание подруги притупилось, подозреваемая незаметно перевела деньги через мобильное приложение на свой счет. А уже потом уже потратила их.

В отношении жительницы Воронежа возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до шести лет лишения свободы.