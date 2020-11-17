Воронежцам будут закрывать больничный после одного отрицательного теста на COVID-19

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил об изменении порядка проведения тестов на COVID-19. Это связано с большим наплывом обращений.

Теперь тестировать контактировавших с больными коронавирусом будут только при появлении симптомов, свойственных ковиду. Обследование на 8-10-й календарный день со дня контакта тех, кто близко общался с больным, отменили.

Выписанные пациенты смогут вернуться на работу или учебу после получения одного отрицательного теста, а не двух, как было ранее.

Если у контактировавших с заболевшим ковидом не появились симптомы коронавируса, они могут вернуться на работу или учебу через 14 дней со дня последнего контакта с больным - без проведения теста.

Если пациент хорошо себя чувствует, его могут выписать из стационара для продолжения лечения на дому до получения отрицательного теста COVID-19.