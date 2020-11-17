В Воронеже стартовал благотворительный фестиваль "Искусство без границ"

В Воронеже продолжается прием заявок на творческий конкурс фестиваля «Искусство без границ». Поучаствовать можно в направлениях «декоративно-прикладное искусство», «изобразительное искусство», «вокальное искусство» в девяти возрастных категориях - от четырех лет, возраст самого старшего участника не ограничен. Направления разделили на номинации, только в одном «прикладном искусстве» их 17.

Заявки принимают до 15 декабря по электронной почте info@voronezhfest.ru. Итоги подведут 22 декабря.

Фестиваль проходит в поддержку детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.