В Воронеже глава «Автолайна» и депутат гордумы решил обанкротиться

Дмитрий Крутских. Фото: ideputat.er.ru

Председатель совета директоров группы компаний «Автолайн» и по совместительству депутат городской Думы Дмитрий Крутских обратился в Арбитражный суд Воронежской области с неожиданным заявлением. Он просит признать себя банкротом. Как физическое лицо.

Заявление пока не приняли к производству. В нем не указана и сумма долгов. Однако на сайте судебных приставов есть информация, что в отношении депутата открыты три исполнительных производства на общую сумму 348,9 миллионов рублей. А в материалах Ленинского районного суда можно найти сведения о том что с 2010-го по 2012 годы ОАО «Промсвязьбанк» и НБ «Траст» подали к Дмитрию Крутских несколько исков о взыскании долгов по кредитам. В качестве соответчиков значились несколько юридических лиц.

Сам депутат на звонок «КП» не ответил. Однако в комментарии ряду региональных изданий Дмитрий Крутских подтвердил, что это не фейк, сказал, что долги погасить не может. И отметил, что личное банкротство никак не скажется на «Автолайне». Напомним, что это транспортное предприятие обслуживает около трех десятков городских маршрутов.