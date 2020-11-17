В 25 кафе и клубах Воронежа не соблюдают ограничения по коронавирусу

. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Санитарные врачи во время «антиковидных» рейдов нашли массу нарушений ограничительных мер по коронавирусу в развлекательных заведениях Воронежа. В трети проверенных объектов, это 25 кафе и клубов, обнаружили курение кальянов, работу караоке, отсутствие измерения температуры на входе, а также бактерицидных облучателей и дезинфицирующих средств в помещениях.

Напомним, согласно указу губернатора Воронежской области, работа кальянных, танцплощадок, караоке временно приостановлена. Запрещены банкеты и корпоративы. Заведения общепита могут работать при соблюдении правил: социальной дистанции между столами не менее 1,5 метров, столики (начиная с четырехместного) должны быть заполнены только на половину, расставлены перегородки между столами, все сотрудники должны быть в масках.

За нарушения указа обычные граждане могут получить штраф от 1000 до 30 000 рублей, должностные лица от 10 000 до 50 000, индивидуальные предприниматели - от 30 000 до 50 000, а юридические лица - от 100 000 до 300 000 рублей.

Напомним, только за 6 ноября во время антиковидного рейда специалисты проверили 11 площадок в центре, только в трех не нашли нарушений.