Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Воронеже

Аналитики портала SuperJob рассказали воронежцам о самых интересных и прибыльных вакансиях ноября. Соответствующий топ-5 должностей опубликовали 17 ноября.

По данным экспертов рынка труда, самой высокооплачиваемой вакансией месяца стала должность дизайнера-конструктора в мебельную компанию. Здесь соискателю предлагают 120 тысяч в месяц.

На втором месте расположился финансовый директор. Здесь работник может рассчитывать на ежемесячный доход от 110 тысяч рублей. Третьей в рейтинге стала вакансия руководителя отдела подбора персонала с зарплатой от 100 тысяч.

Также в Воронеже ищут разработчика «1С» 8.3. Соискателю предлагают от 92 тысяч в месяц. Замыкает рейтинг вакансия старшего категорийного менеджера, который сможет зарабатывать от 80 до 100 тысяч рублей в месяц.