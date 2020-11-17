С улиц Воронежа за ночь вывезли 1210 кубометров снега

фото мэрии Воронежа

В ночь с 16 на 17 ноября воронежские коммунальщики вывезли 1210 кубометров снега из куч, сформированных за день на обочинах дорог. В общей сложности, в ночной уборке города участвовали 179 спецмашин, среди которых было задействовано 19 фронтальных погрузчиков, 9 снегопогрузчиков, 22 самосвала. К утру вторника магистрали Воронежа очистили до асфальта, подмели тротуары вдоль дорог и обработали их пескосмесью, на это ушло 267 тонн.

Очистили от снега и территории платных парковок. Главная сложность при уборке - это оставленные на длительное время автомобили, отметили коммунальщики.