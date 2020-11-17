В какие воронежские аптеки завезли новые партии лекарств, используемых при лечении COVID-19

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столицу Черноземья привезли новые партии лекарств, используемых в лечении больных COVID-19, на дефицит которых в последнее время жаловались воронежцы. Департамент здравоохранения опубликовал список аптечных сетей, в которые поступили необходимые лекарства: это "Картинки", "Фармпрепараты", "Власта 36", "Власта ру", "Семейная аптека", "Фармия" - смотрите таблицу. Узнать о наличии средств в аптеках можно в государственной справочной фармацевтической службе 8 (473) 278-63-28.

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