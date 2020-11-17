В Воронеже водителю службы аварийных комиссаров грозит штраф в 5000 руб за выезд на встречку

В Воронеже накажут водителя службы аварийных комиссаров, выехавшего средь бела дня на встречку.

5 ноября в 15.30 на улице Остужева 19-летний житель Семилукского района на автомобиле «Лада Гранта» с цветографической раскраской службы оформления ДТП выехал на встречную полосу. Видео нарушения ПДД зафиксировали сотрудники ДПС, находившиеся на маршруте патрулирования, а также видеорегистраторы проезжавших мимо водителей, которые выложили запись в интернет.

Сотрудники ГИБДД передали в мировой суд материалы по административному делу нарушителя. Автолюбителю грозит штраф 5 000 рублей или лишение прав на полгода.