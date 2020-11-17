В Воронеже на пожаре пострадала 63-летняя женщина

Ночью 17 ноября огнеборцы выезжали тушить пожар в Железнодорожном районе Воронежа.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 2.24. Горел двухквартирный жилой дом на ул.Филатова. Пожар тушили 16 человек на пяти спецмашинах, его ликвидировали через час после вызова. 63-летнюю женщину с отравлением продуктами горения доставили в больницу, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Эксперты выясняют причину возгорания.

Напомним, на пожаре в Борисоглебске утром 17 ноября погиб мужчина.

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