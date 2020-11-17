60-летняя жительница Воронежа взяла кредит под диктовку мошенников и перевела им 585 тыс рублей

За 16 ноября мошенники обманули восьмерых жителей Воронежской области в общей сложности на сумму около 650 тысяч рублей.

Больше всех потеряла 60-летняя жительница Воронежа. Позвонивший ей якобы сотрудник банковского учреждения сначала огорошил женщину сообщением, что на ее имя оформляется кредит, а когда дама удивилась, рекомендовал ей совершить ряд банковских операций, которые должны остановить мошеннические действия. В результате женщина по-настоящему взяла кредит "под диктовку", а потом сняла свои и кредитные деньги и перевела на "безопасные" номера расчетных счетов. В итоге аферисты получили более 585 тысяч рублей.

Будьте бдительны! Никому никогда не сообщайте данные своей банковской карты, коды на оборотной стороне и из смс. И не делайте ничего под диктовку.