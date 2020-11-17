В управляющей компании воронежского аэропорта обнаружили факт коммерческого подкупа

В управляющей компании воронежского аэропорта сотрудники УФСБ обнаружили факт коммерческого подкупа. Следователи завели уголовное дело.

- В мае 2020 года неустановленное пока следствием лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, управляющей аэропортом, незаконно получило от директора организации по изготовлению окон деньги за способствование в беспрепятственной приемке выполненных работ, их оплате и дальнейшем сотрудничестве, - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. - Следователь Воронежского следственного отдела на транспорте устанавливает все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.