В дачном поселке под Воронежем насмерть сбили мужчину

За 16 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 173 ДТП, семь человек получили травмы, один погиб.

Смертельная авария произошла около 19.30 в СНТ «Вега-88». 25-летний водитель «Хенде Санта Фе», следовавший со стороны ул. 206 Стрелковой дивизии в направлении Буденовского кладбища, сбил стоявшего на проезжей части мужчину.

59-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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