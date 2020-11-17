В Воронеже открылась выставка, посвященная 140-летию Блока

16 ноября в отделе редких и ценных книг библиотеки имни Никитина открылась книжно-иллюстративная выставка «Не может сердце жить покоем». Экспозиция посвящена 140-летию со дня рождения Александра Блока.

На выставке представлены несколько книг поэта, изданных при его жизни.

- Открывает экспозицию поэма «Двенадцать» - одна из признанных вершин творчества Блока. 29 января 1918 года, закончив поэму, Блок оставил в своей записной книжке такую реплику: «Сегодня я – гений…». Поэма с гротескными, экспрессивными иллюстрациями Анненкова вышла в ноябре 1918 года тиражом 300 экземпляров. На выставке представлен 221-й экземпляр, - отметили в "Никитинке". - Среди прижизненных изданий поэта посетители увидят также драматическую поэму «Песня судьбы» (1919), эссе «Катилина» (1919), сборники стихов «За гранью прошлых лет» (1920), «Театр» (1918), «Ямбы» (1919). А также последнюю прижизненно изданную книгу - драму «Рамзес. Сцены из жизни Древнего Египта» (1921).

На выставочных витринах нашли свое место и современные издания Блока. А также дореволюционные журналы с прижизненными публикациями произведений поэта.

Экспозицию можно посмотреть до 30 декабря на пл. Ленина, 2, к. 202 (2 этаж).