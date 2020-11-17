Воронежский ресторан уличили в недобросовестной конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области вынесло предупреждение гастробару «Москва». Антимонопольщики уличили заведение в недобросовестной конкуренции. В частности, в рекламе летней веранды использовалась фраза «лучшая летняя веранда в городе», что нарушает закон «О защите конкуренции». Согласно ему, нельзя использовать в рекламе слова «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», они создают впечатление о превосходстве товара и или предприятия.

Гастробару выдали предписание о прекращении распространения этих слов на сайте заведения, сообщили в УФАС по Воронежской области.