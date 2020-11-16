Воронежский «Буран» в матче с ижевской «Ижсталью» разжился лишь одним очком

Денис Перевозчиков в овертайме не смог отбить бросок Григория Понкратова. Фото: с сайта ХК «Буран»

На выезде в Ижевске встречались аутсайдеры. Игра в целом была равной. Хозяевам помогло открыть счет удаление хоккеиста «Бурана». На 10 минуте большинство реализовал Евгений Орлов. Во втором периоде игроки воронежской команды несколько взвинтили темп, и одна из комбинаций закончилась ответным голом – на 27 минуте отличился Иван Романов.

Третий период заброшенных шайб не принес. Хотел сказать – не порадовал зрителей, но их, как и ранее в Воронеже, не было, - коронавирус. А вот овертайм хоккеисты «Бурана» начали из рук вон плохо. Не успело пройти и минуты, как Григорий Понкратов отправил шайбу в сетку ворот Дениса Перевозчикова. «Ижсталь» заработала два очка, «Буран» - одно. Всего их в активе «ураганных» стало 15. «Буран» занимает 23 место.

Впереди у воронежской команды еще одна игра на выезде. 18 ноября «Буран» встречается с лидером, «Нефтяником» из Альметьевска, делящим с 34 очками в активе первое место с «Югрой» из Ханты-Мансийска. Учитывая, что даже когда команда из Татарстана была не на таком отличном ходу, воронежцы бывали очень больно биты (даже 2:10 на родном льду), ничего хорошего (в плане набора очков) от этого матча ждать не приходится. Игра начнется в 18.30.