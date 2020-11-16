На дорогах Воронежа 191 единица спецтехники устраняла последствия снегопада

Фото пресс-службы мэрии

В Воронеже в течение дня продолжались работы по ликвидации последствий снегопада, прошедшего накануне. Главной задачей коммунальщиков в ночь с воскресенья на понедельник, когда особенно сильно мело, было не допустить наката на автодорогах. Днем работы продолжились. Об этом сообщили в мэрии сегодня, 16 ноября.

Чтобы избежать накатов на асфальте, дороги постоянно обрабатывали противогололедными материалами. Всего минувшей ночью было израсходовано более 2,6 тысяч тонн пескосмеси. Затем ее сметали.

Утром мэр Вадим Кстенин провел рабочее совещание с руководителями профильных подразделений и главами управ. Он поставил несколько задач: оперативно убрать «снежную кашу» с магистральных дорог и приступить к тщательной очистке тротуаров от снега.

Днем комбинаты продолжили работы по подметанию дорог и тротуаров в Воронеже. Работники ручной уборки очищали остановочные площадки и подходы к пешеходным переходам. Из собранного снега вперемешку с пескосмесью делались валы и их оперативно вывозили за пределы областного центра.

Как пояснили в мэрии, техника избавляется от излишков снега, сдвигая его на обочину. Отсюда его забирают и сгружают в самосвалы снегоуборочные машины. Самосвалы, в свою очередь, вывозят снег в специально определенные для этого места.

На тротуарах работает техника малой механизации. С ее помощью чистят труднодоступные места.