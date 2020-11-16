У Кожевенного кордона под Воронежем высадили 37 тысяч сеянцев сосны

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Волонтеры из числа школьников и родителей 36-ой и 94-ой школ, а также сотрудников учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ и Пригородного лесничества приняли участие в высадке сеянцев сосны в окрестностях Воронежа у кордона Кожевенный.

Участники мероприятия посадили 37 тысяч сеянцев сосны взамен погибших растений на участке площадью 25 гектаров. Часть посаженных год насад сосенок по разным причинам не прижилась. Чтобы восстановить первоначальную густоту, вместо них сажают новые – дополняют лесные культуры.

В этом году засушливая осень не позволила во время начать эти работы, приходится наверстывать упущенное. Помощь волонтеров в этой ситуации оказалась очень кстати, отметили в управлении лесхоза области.