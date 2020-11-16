Воронежцев приглашают к обсуждению проекта застройки территории яблоневых садов

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже стартовали общественные обсуждения по проекту застройки территории яблоневых садов на участке в 69 гектаров, расположенном между улицей Ломоносова и Московским проспектом. Принять участие в слушаниях можно на платформе «Активный электронный гражданин». Обсуждение стартовало 13 ноября и продлится до 15 декабря.

Проект предусматривает возведение 18-этажных жилых домов с встроенными общественными помещениями на первых этажах и подземным паркингом. В квартале также будут располагаться детский садик на 280 мест, самая большая общеобразовательная школа, художественная школа, масштабная библиотека и спорткомплекс площадью в 50 тысяч «квадратов».

Одновременно с обсуждением пройдут торги на право аренды участка под застройку. Стартовая цена – 1,05 миллиона рублей. Предполагается, что участок застроят лишь на 20%. При этом сохранят старые фруктовые деревья и высадят новые. Победителя определят 14 декабря.