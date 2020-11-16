Жители 27 домов воронежского микрорайона Придонской без тепла и горячей воды будут сидеть еще сутки

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Из трех коммунальных аварий 16 ноября, оставивших более 107 многоквартирных домов в Воронеже без тепла и света, устранили только две. В течение дня не смогли ликвидировать прорывы на теплотрассе в микрорайоне Придонской. Там котельную, обслуживающую 27 домов, отключили еще в 9 утра.

Как пояснили в пресс-службе ЖКХ, виной всему многочисленные утечки на бесхозяйных сетях. Из-за чего в котельной ООО «Тепловые коммуникации» наблюдались не нормативные параметры теплоносителя.

Частично нет отопления и горячей воды в 22 многоэтажках по адресам:

Ул. Киселева – д. 1, 5, 17, 21;

Ул. Заполярная – д. 7, 9;

Ул. Папова – д. 10.

Ул. 232 Стрелковой Дивизии – д. 2, 4, 9, 11, 13, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 41, 45;

Ул. Геофизическая – д. 1, 2.

Полностью нет тепла в 5 домах по улице Кемеровская – д. 46, 47, 48, 49, 50.

Поиск места утечки и работы по устранению порыва будут проводиться завтра, 17 ноября, ориентировочно до 18:00.

Ранее восстановили отопление в 72 домах Железнодорожного района. В Коминтерновском районе аварию ликвидировали в 17.00.