На площади Ленина в Воронеже начали монтировать каток

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С выпадением снега и приходом зимних морозов воронежцам захотелось зимних забав. Тем с большей радостью они заметили монтаж конструкций для ежегодного открытого катка на площади Ленина. На фото, которое опубликовали пользователи паблика «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте» видно, что уже установили павильон для переодевания и основание будущего катка.

Как и в предыдущие годы, вход и на детский, и на взрослый катки будет бесплатным. Здесь же можно будет взять на прокат коньки.

Предположительно, каток начнет работать в конце декабря, к открытию главной елки. Но режим работы и наполняемость во многом будут зависеть от эпидемической ситуации в городе.