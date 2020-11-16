В воронежских библиотеках появится бесплатный WI-FI

Воронежская библиотечная сеть сообщила о запуске проекта бесплатного интернета для посетителей. Доступ во всемирную паутину будет доступен через WI-FI. На данный момент точки доступа организованы во всех районах города.

По замыслу авторов проекта, в будущем фронтальное подключение бесплатного доступа планируется в большинстве городских библиотек:

Центральная городская библиотека им.А.Платонова, ул.Феоктистова, 6

Библиотека №1, ул.Кирова, 28

Библиотека №2 им.А.Кольцова, ул. К.Маркса, 61

Библиотека №4 им. Е.А.Исаева, ул. Проспект Труда, 59

Библиотека №8 им. В.А.Кораблинова, ул. Сухумская, 1 (п.Сомово)

Библиотека №15, ул. Ю-Моравская, 8

Библиотека №17, ул. Переверткина, 49

Библиотека №22 им. И.Бунина, ул. Ю-Моравская, 74

Модельная библиотека №25 им.В.Пескова, ул. Защитников Родины, 2а (п.Придонской)

Библиотека №32 им. Г.Н.Троепольского, ул. Плехановская, 15

Библиотека №40, ул.Чапаева, 120