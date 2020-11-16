В воронежском райцентре на благоустройство улицы направят 4,7 миллиона рублей

фото департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области

В 2021 году в Петропавловке в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды Воронежской области» планируется благоустроить часть улицы Победы: территорию возле мемориала и участок от здания полиции до пересечения с улицей Туркенича. Проект предусматривает мощение тротуара плиткой, установку лавочек, урн и светильников. А также посадку деревьев. Работы должны начаться 10 мая 2021 года и завершатся к концу лета.

По словам руководителя департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максима Зацепина, на благоустройство выделяется более 4,7 млн рублей. Это средства областного и местного бюджетов, а также федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»