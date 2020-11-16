Воронежец расплачивался банковской картой, найденной в терминале

Законный владелец карты забыл ее в терминале Фото: из архива «КП»

31-летний воронежец где-то потерял свою банковскую карту, но не успел вовремя ее заблокировать. Тем временем со счета начали пропадать деньги. К тому моменту, как хозяин «пластика» обратился в полицию, в общей сложности исчезло около 15 тысяч рублей.

Для поиска злоумышленника оперативники изучили записи камер видеонаблюдения в местах, где тот расплачивался картой. Это позволило вычислить и опознать подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, которого вскоре задержали и доставили в отдел полиции. Там он признался, что нашел карту забытой в банковском терминале и решил воспользоваться лежащими на ней деньгами для покупки различных товаров.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 6 лет тюремного заключения. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.