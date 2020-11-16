В Воронежской области стартовал конкурс на выделение грантов ТОСам

16 ноября стартовал шестой конкурс общественно полезных проектов ТОС на 2021 год. Победители получат гранты для их реализации.

Совет муниципальных образований будет принимать от руководителей ТОСов заявки на гранты до 25 декабря 2020 года. Их можно подать через электронную форму на сайте tosvrn.ru. Заявки принимают с 16 ноября по 25 декабря. Их должны обработать до 31 января 2021 года.

Публичные защиты проектов пройдут в Воронеже и районах области с 1 февраля по 5 марта 2021 года. Оценивать их будут по нескольким параметрам:

- логическая связность проекта и проработка мероприятий, в рамках которых планируется решить проблему;

- личный вклад членов ТОС;

- есть ли финансовая и иная помощь сторонних организаций;

- социально-значимая деятельность органов ТОС;

- результаты публичной защиты проектов.

Победители конкурса станут известны до 26 марта 2021 года. Проекты, которые получат государственную поддержку, должны быть реализованы до 15 октября 2021 года.

С положением о конкурсе и его сроками можно ознакомиться на сайте tosvrn.ru в разделе «Документы» – «Конкурсная документация».

- На реализацию проектов ТОС в 2021 году предполагается выделить 90 миллионов рублей из областного бюджета. Если у вас возникают вопросы в процессе подготовки заявки, обращайтесь в областной общественный Совет по развитию ТОС, в исполнительный аппарат Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» или ко мне лично. Также готовы провести обучающие онлайн семинары, - рассказал председатель областного общественного совета по развитию ТОС, депутат облдумы Артем Зубков.