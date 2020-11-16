Мэр указал на недостатки работы коммунальных служб по уборке снега в Воронеже

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

Мэр Вадим Кстенин в ходе еженедельного рабочего совещания отметил, что городские службы сработали «менее эффективно, чем могли». Состоялось мероприятие в понедельник,16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Вадим Кстенин заслушал доклады профильных заместителей, руководителей районных управ, структурных подразделений и сделал ряд замечаний. В частности, он указал на недостатки работы во время первого снегопада, который прошел в Воронеже в ночь с воскресенья на понедельник.

По мнению главы города, все силы коммунальщиков были брошены на магистральные дороги. Их оперативно обработали песко-соляной смесью, чтобы избежать образования опасного наката. Но оставляет желать лучшего состояние тротуаров и прилотковой зоны ряда дорог.

Вадим Кстенин распорядился максимально направить рабочие силы на уборку именно тротуаров, а технику – на очистку дорог областного центра.

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