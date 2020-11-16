В Воронежскую область поступит более1 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Семьи вновь должны получить эту материальную помощь Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

1 млрд 82 млн рублей получит Воронежская область на выплаты на детей от 3 до 7 лет из федерального центра. Об этом сообщили 16 ноября в пресс-службе правительства Воронежской области.

- Регион ожидает соответствующего распоряжения правительства России, документ должен быть подписан в ближайшее время. Деньги в том числе пойдут на закрытие оставшейся части выплат за октябрь, - подчеркнули в облправительстве.

Ранее мы рассказывали, почему заявления на пособия на детей от 3 до 7 лет могут признать незаконными, и как часто такое происходит. В областном правительстве также поясняли механизм таких выплат.