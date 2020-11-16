В Воронеже закрыли уголовное дело бывшего директора УК за балкон, сломавший ногу женщине

Рухнувший балкон. Фото: предоставлено пресс-центром ЖКХ.

В Советском районе прекратили уголовное дело в отношении 36-летнего директора управляющей компании. Его обвиняли по части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

7 мая 2020 года рухнул балкон на втором этаже дома № 169 по улице 9 Января. Вышедшая на него в это время 49-летняя женщина получила перелом ноги. При этом по данным следствия, теперь уже бывший директор управляющей компании, обслуживающей дом, вовремя не дал указание сделать ремонт балкона. Хотя вскоре после ЧП в пресс-центре ЖКХ, обслуживающем объединение многих городских УК, утверждали, что жильцы просто не пускали к себе коммунальщиков для ремонта. Видимо, эта версия в ходе следствия не подтвердилась.

В итоге экс-директор управляющей компании выплатил компенсации морального вреда и имущественного ущерба. По закону, такие действия – повод для прекращения уголовного дела, если преступление было не тяжкое и подсудимый привлекается к ответственности впервые. Поэтому следователь, который вел дело, обратился в суд с соответствующим ходатайством. В итоге уголовное дело закрыли, а бывшего директора оштрафовали на 40 тысяч рублей.