В ходе массовых проверок в Воронеже выявили трех пьяных водителей

Сплошные проверки проводятся в Воронеже регулярно Фото: из архива «КП»

Госавтоинспекция подвела итоги сплошных проверок на улицах Воронежа, приуроченных к всемирному Дню памяти жертв ДТП. В ходе рейда гаишники останавливали всех подряд водителей (всего около 100 машин) и проверяли их на наличие алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование трех из них показало наличие в крови недопустимой концентрации алкоголя. Еще шесть водителей на вид были пьяны, но пройти анализ отказались.

В числе задержанных оказался и 21-летний местный житель, ранее лишенный прав за нетрезвое вождение. Нетрезвого водителя остановили на улице Матросова. Теперь воронежцу грозит уголовное наказание по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В Госавтоинспекции напомнили, что сообщить о нарушении может любой очевидец. Для этого надо сообщить координаты нарушителя ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269-60-79(круглосуточно).