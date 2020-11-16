В Воронежской области за месяц значительно снизилось число безработных

В Воронежской области наблюдается снижение числа безработных. Если на 13 октября их в регионе было 51,2 тысячи человек, то сейчас - около 46 тысяч. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже во время пандемии коронавируса изменились требования работодателей к сотрудникам. Наблюдается увеличение числа вакансий, предлагающих дистанционный формат работы, как временно, так и на постоянной основе. В Воронежской области рост таких предложений за три квартала 2020 года составил 17% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Кроме того во время пандемии коронавируса, в третьем квартале 2020-го, предлагаемая работодателями в регионе снизилась.

В то же время стало известно, в каких сферах в Воронеже наиболее остро ощущается дефицит кадров.