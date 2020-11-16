4G-интернет стал быстрее для жителей 100 воронежских сел и деревень

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В результате, 4G-скорости в глубинке выросли на 25%.

Быстрый доступ в интернет получили более 240 тысяч воронежцев, проживающих в сельской местности. Модернизация сети коснулась более 100 населенных пунктов, расположенных во всех районах Воронежской области. Повышенные скорости мобильного интернета стали доступны и в крупных райцентрах – Рамони, Панино, Каширском, Терновке, Грибановском, и в малых населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек, где LTE зачастую является единственной альтернативой для выхода в сеть. Так, улучшенный 4G пришел в деревни Медовка, Емань и село Староживотинное Рамонского района, хутор Дядин и село Филоново Богучарского района, хутора Вершина и Кокаревка Россошанского района, село Копанище Лискинского района, село Третьяки Борисоглебского района, село Дегтярное Каменского района, село Березки Павловского района и многие другие.

«В условиях пандемии вопрос о доступности интернета в малых населенных пунктах стал особенно остро. Последний год наглядно показал, что современные технологии – это не развлечение, а необходимость. Особенно актуальна потребность в качественной связи в сферах образования и здравоохранения. Хорошо, что федеральные операторы связи, в том числе МТС, понимают это и идут в самые отдаленные уголки нашего региона. Ликвидация цифрового неравенства – наша важнейшая задача, которая обеспечит жителям удаленных населенных пунктов равные возможности с горожанами – получать современное образование, пользоваться сервисам госуслуг, общаться с родственниками из других городов», - подчеркнула заместитель руководителя Департамента цифрового развития Воронежской области Лилия Подоприхина.

«Востребованность услуг связи и мобильного интернета на селе продолжает расти, особенно в условиях пандемии. В этом году наши пользователи на периферии скачали в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На столь энергичный рост дата-трафика оказали сильное влияние основные события этого года – массовый переход воронежцев на удаленный режим работы, самоизоляция и дистанционное обучение. При определении объектов связи для модернизации мы также учли просьбы сельчан о расширении покрытия 4G и рекомендации правительства области. Для удобства местных жителей и временно переехавших в села горожан мы расширили емкость сети LTE примерно на 30 процентов, чтобы даже при увеличившейся нагрузке на сеть доступ в интернет был привычно быстрым и комфортным», - отметил директор МТС в Воронежской области Андрей Перагов.

До конца года планируется модернизация сети LTE еще в нескольких десятках удаленных населенных пунктов в Репьевском, Эртильском, Кантемировском и других районах, где проживает порядка 40 тысяч человек.