Синоптики назвали дату начала метеорологической зимы в Воронеже в 2020 году

В выходные выпало 5 см снега Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Метеорологическая зима наступает тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. В этом году в Воронеж зима пришла 13 ноября, точно в среднемноголетние сроки.

А чтобы закрепить достигнутый результат, зима сразу и уверенно засыпала область снегом в минувшие выходные. Высота снежного покрова в регионе составила от 1 до 5 сантиметров. А в соседней Белгородской области – все 8-13!

В ближайшие дни морозы усилят наступление на Воронеж. На западной периферии холодного антициклона дневная температура составит −2…−5, в середине недели при прояснениях ночью −9…−12, на юге Воронежской области воздух может выхолаживаться до −15…−18!

Осадков до выходных не ожидается.