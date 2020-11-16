В Воронеже мошенник звонил от имени руководителя и заставлял сотрудников копаний перечислять ему деньги

35-летний житель Ростовской области звонил по телефону сотрудникам организаций в Воронеже и, представляясь руководителем, просил передать с водителем такси имеющиеся в кассе деньгги. Якобы срочно нужно было оплатить какие-то услуги. Казалось бы, кто попадется на столь банальную уловку? Однако люди доверяли.

Сотрудники как минимум пяти воронежских организаций передавали различные суммы таксистам. Далее водители переводили средства через банкомат на расчетный счет, указанный «нанимателем». Так, мошеннику удалось заработать более 150 тысяч рублей. Например, в апреле мошенник таким образом обманул сотрудников организации, оказывающей услуги в сфере страхования. Он тогда выманил 35 тысяч рублей.

Однако мошенника задержали полицейские. Им оказался мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и грабеж.

- Расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» продолжается. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.