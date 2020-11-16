Воронежцы смогут увидеть звездопад Леониды

Максимальная скорость потока в эту ночь будет достигать до 15-20 метеоров в час. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 16 на 17 ноября воронежцы увидят необычное небесное явление – звездопад Леониды. Максимальная скорость потока в эту ночь будет достигать до 15-20 метеоров в час. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Как поясняют в ведомстве, метеорный поток Леониды начал действовать еще 6 ноября и закончит свое движение 30-го. А вот самый пик звездного потока произойдет 17 ноября в 14:00.

- Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу. Они отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год. Но каждые 33 года он усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов, - рассказывают в планетарии.

Метеоры Леонид, которые названы в честь созвездия Лев, яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек.

Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды», крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. Специалисты планетария отмечают, что в этом году условия для наблюдения за Леонидами благоприятные. Поэтому метеоры можно будет увидеть после полуночи и до рассвета.