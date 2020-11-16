Жители Воронежской области получат разъяснения специалистов по услугам такси и каршеринга

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в период с 16 по 30 ноября проводит «горячую линию» по услугам такси и каршеринга. Интересующие вас вопросы можно задать по бесплатному телефону 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Для жителей районов также будут работать телефоны в территориальных отделах управления:

- в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29;

- в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;

- в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-18-15;

- в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391) 4-21-88;

- в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-52-40 и 8(47341) 5-41-51;

- Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362)2-48-93;

- в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;

- в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.

Специалисты Роспотребнадзора дадут рекомендации по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, а также деятельности агрегаторов такси.