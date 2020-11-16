В Воронежской области перевернулось «Рено»: пострадал 13-летний мальчик

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

15 ноября примерно в 16.10 в Новоусманском районе 45-летняя жительница Рязани не справилась с управлением и съехала в кювет на автомобиле «Рено Сандеро». Машина перевернулась.

Женщина ехала со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. Роковым для нее стал 528 км автодороги М-4 «Дон».

- В результате ДТП пассажир автомобиля, 13-летний мальчик, с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - уточнили в ГУ МВД по Воронежской области.