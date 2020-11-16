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Спорт

Воронежские самбистки завоевали две бронзы на первенстве и чемпионате ЦФО

Отличились Елизавета Попова и Екатерина Сухова
Юрий КОЗЛОВ
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Екатерине Суховой (крайняя справа) не хватило одной победы для того, чтобы стать мастером спорта.

Екатерине Суховой (крайняя справа) не хватило одной победы для того, чтобы стать мастером спорта.

Фото: cspsk-vrn.ru

На первенстве и чемпионате Центрального федерального округа, проходивших в подмосковном городе Серпухов, воронежские самбистки взяли две бронзы.

В рамках первенства ЦФО, где выступали юные спортсменки, Елизавета Попова в весовой категории до 50 кг разделила третье место с тульской самбисткой Валерией Фокиной. Тренируют Лизу Тарас Бабкин, Дмитрий Бешенец и Иван Долбили.

Елизавета Попова (крайняя справа) завоевала право выступить на первенстве России в Ханты-Мансийске.

Елизавета Попова (крайняя справа) завоевала право выступить на первенстве России в Ханты-Мансийске.

Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате ЦФО Екатерина Сухова завоевала «бронзу» чемпионата среди женщин весовой категории до 72 кг. Она провела три поединка, выиграв у рязанской Светланы Паниной и уступив в полуфинале Екатерине Пушкаревой из Костромской области. В утешительной встрече с Любовью Королевой из Брянской области Екатерина победила и в итоге стала третьей., Тренируют нашу самбистку Юрий Харсеев и Сергей Гончаров.

- Елизавета выполнила норматив кандидата в мастера спорта и представит регион в Ханты-Мансийске на первенстве России в феврале. Екатерине не хватило одной победы до выполнения норматива мастера спорта. Она также отобралась на чемпионат России, который состоится в марте в Оренбурге, — подвел итоги соревнований главный тренер сборной Воронежской области по самбо Андрей Лебедев.