Ночью в Воронежской области перевернулась «Киа Рио»: пассажирка скончалась в больнице

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

16 ноября примерно в 1:20 в Грибановском районе перевернулся автомобиль «Киа Рио». За рулем иномарки был 39-летний житель Волгограда. Он не справился с управлением на 591 км автодороги «Москва-Астрахань».

- В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажиры, 29-летняя женщина и 24-летний мужчина, жители Москвы, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии женщина скончалась. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в региональном ГУ МВД.