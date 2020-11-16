В Воронеже инспекторы устроили рейд на тонированные автомобили

Тонированные ветровые и боковые стекла могут стать причиной ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время рейда в Воронеже выявили 42 нарушителей, которые передвигались на автомобилях со стеклами, не пропускающими достаточно света по требованиям технического регламента. Со многими была проведена «разъяснительная работа». Однако 23 водителей привлекли еще и к ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП.

Еще один автомобилист был привлечен по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Его уже предупреждали о необходимости снять пленку, но он решил, что может проигнорировать то обращение.

- Тонированные ветровые и боковые стекла автомобилей зачастую становятся причиной таких дорожно-транспортных происшествий, как наезд на пешехода, столкновение транспортных средств и других аварий, особенно в темное время суток, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.