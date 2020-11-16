Аналитики подсчитали, сколько воронежцев могут позволить себе автомобиль премиум-класса

Специалисты РИА Рейтинг составили список регионов по доступности покупки автомобилей. Воронежская область расположилась лишь на 44 месте из 85 возможных. В качестве индикатора выступила доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, содержать свою машину и осуществлять повседневные расходы.

Специалисты сопоставляли величину зарплат, размер кредита, расходы на обслуживание (КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, ТО, покупка и сезонная смена шин, транспортный налог и другие.

- Предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина денег — на прочие расходы, - отмечают исследователи.

В итоге доля семей, которые могут купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 0,55 млн рублей, в Воронежской области составляет 22%. Этот результат, если верить аналитикам, получился неожиданно скромным.

На машину средней цены (1,4 млн рублей) могут рассчитывать только 7% жителей региона. Новый автомобиль премиум-класса, который стоит от 5,5 млн рублей, даже в кредит могут позволить себе только 0,8% воронежцев.