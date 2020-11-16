Ночью улицы Воронежа чистили от снега 158 единиц техники

Уборка проводилась всю ночь Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Ночью 16 ноября городские улицы чистили от снега 158 единиц техники. Среди которых 49 пескоразбрасывателей, 39 тракторов со щетками, 20 единиц мини-техники и другие.

Во время осадков коммунальщикам потребовалось 2638 тонн песко-соляной смеси. Чтобы не допустить образование наката, сотрудники производили сплошную обработку.

- Уборка продолжается и в дневную смену. Администрация Воронежа просит автомобилистов с пониманием относиться к возможному ухудшению дорожных условий, связанному с уборкой снега, соблюдать правила дорожного движения и быть взаимовежливыми за рулем, - отмечают в мэрии.

Первый снег 2020 года в Воронеже стал во многом долгожданным. Последние годы в столице Черноземья с ним была «напряженка» даже зимой.